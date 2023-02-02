Избрана мера пресечения предполагаемому убийце мальчика в Туле: заключение под стражу на 2 месяца
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2 февраля Советский районный суд избрал меру пресечения задержанному 34-летнему отчиму убитого в деревне Варваровка 7-летнего ребенка. Именно ему вменяют совершение данного преступления.
Одна из версий убийства — мужчина разозлился на пасынка из-за того, что тот, принимая ванну, разлил по полу воду.
В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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