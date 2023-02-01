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Происшествия1 февраля 2023 11:30

В Скуратово убили 7-летнего мальчика

В убийстве подозревают отчима ребенка
Источник:kp.ru
В Скуратово убили 7-летнего мальчика

В Скуратово убили 7-летнего мальчика

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 февраля, в квартире жилого дома на ул. Володарского д. Варваровка г. Тулы, было обнаружено тело 7-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.

В момент происшествия в квартире находились 30-летняя мать мальчика, четверо детей, а также его отчим, который после вызова скорой помощи покинул квартиру. 35-летний мужчина пытался скрыться, но в городе объявили план перехват и его удалось задержать.

В данный момент следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Также, прокуроры дадут оценку деятельности системы органов профилактики правонарушений несовершеннолетних по работе с семьей.

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