В Скуратово убили 7-летнего мальчика Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 февраля, в квартире жилого дома на ул. Володарского д. Варваровка г. Тулы, было обнаружено тело 7-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.

В момент происшествия в квартире находились 30-летняя мать мальчика, четверо детей, а также его отчим, который после вызова скорой помощи покинул квартиру. 35-летний мужчина пытался скрыться, но в городе объявили план перехват и его удалось задержать.

В данный момент следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Также, прокуроры дадут оценку деятельности системы органов профилактики правонарушений несовершеннолетних по работе с семьей.