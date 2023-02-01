Возможной причиной убийства отчимом 7-летнего мальчика в Туле мог стать мокрый пол в ванной Фото: соцсети

Так, по имеющейся на данный момент информации семилетнего ребенка в Скуратово Тульской области отчим убил за бытовой проступок.

Как сообщала ранее «Комсомолка», тело семилетнего малыша обнаружили в квартире в доме на улице Володарского в тульской деревне Варваровка. Возможной причиной предположительно могло стать то, что вечером 31 января ребенок вышел из ванной и залил водой пол в квартире. Это вызвало вспышку гнева находившегося в квартире отчима, который до смерти забил мальчика.

Сейчас предполагаемый убийца задержан, с ним и свидетелями работают правоохранительные органы. Уже известно, что мужчина был ранее судим по ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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