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Происшествия1 февраля 2023 13:26

Подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика в тульском поселке Скуратово был задержан

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика в тульском поселке Скуратово был задержан

Подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика в тульском поселке Скуратово был задержан

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники УМВД России по Тульской области задержали отчима убитого ребенка, который является главным подозреваемым. В ближайшее время он будет доставлен в следственное управление для проведения с ним следственных действий.

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты под координированием руководителя СУ СК России по Тульской области Владимира Владимировича Усова.

Напомним, 1 февраля в квартире жилого дома на ул. Володарского д. Варваровка г. Тулы было обнаружено тело 7-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.

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