Тульское СУ СКР опровергло информацию о том, что соседи жаловались на семью, где убит ребенок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственное управление опровергло информацию о якобы официальных жалобах соседей на многодетную семью из деревни Варваровка. Журналисты назыаали конкретные фамилии жалобщиков и сотрудников полиции, к которым обращались. Однако те же граждане отказались общаться со следователем СУ СКР по Тульской области и называть свои контактные данные - заявили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла вечером 31 января. В многодетной семье был убит 7-летний мальчик. По подозрению в совершении преступления задержан его 34-летний отчим.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что семья воспитывала пятерых детей.

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