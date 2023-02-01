Убийство 7-летнего ребенка в тульском Скуратово произошло на глазах матери и четырех детей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сейчас предполагаемый убийца задержан, с ним и свидетелями работают правоохранительные органы. Выясняются обстоятельства с места преступления.

Так, семья, в которой произошла трагедия, - многодетная. И, по некоторым источникам, в момент преступления в квартире, кроме мужчины и его пасынка, находились еще четверо детей и их мать. Оценку их действий сейчас проводят следственные органы.

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