Возбуждено уголовное дело по факту халатности соцзащиты из-за убийства 7-летнего мальчика в тульском Скуратово Фото: материалы пресс-служб

В отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщает следственный комитет, они не провели индивидуальную профилактическую работу, которая помогает своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Также будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер.

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