Полуторагодовалая тулячка, пострадавшая от удара БПЛА, готовится к выписке. Фото: страница Вячеслава Ануфриева в соцсети.

Полуторагодовалая Алена Ануфриева, которая пострадала во время ночного налета беспилотников на Тулу 15 июня, чувствует себя лучше и скоро сможет покинуть стены больницы. Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал заместитель председателя правительства Тульской области. Маленькая девочка находится в Российской детской клинической больнице в Москве, где 22 июня ей успешно провели хирургическое вмешательство.

Столичные врачи извлекли из ноги ребенка поражающий элемент дрона и выполнили все необходимые медицинские манипуляции. Сейчас состояние малышки оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Она вступила в фазу активного выздоровления и готовится к долгожданной выписке.

Ее мать, Ольга, по-прежнему находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Известная тульская аэродизайнер уже перенесла несколько сложных операций, врачи продолжают оценивать ее состояние как критическое.

Напомним, семья Ануфриевых оказалась в эпицентре удара украинских БПЛА на прошлой неделе. Их частный дом в поселке Ямны выгорел дотла под разрушительным воздействием огня. Под удар тогда попали мать и ее маленькая дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Пострадавшей от налета БПЛА полуторагодовалой тулячке успешно провели операцию

Об этом сообщил ее отец (подробнее)

Атака БПЛА на Тульскую область с погибшими и пострадавшими: «Комсомолка» восстановила хронику событий

Трагический налет дронов ВСУ в ночь на 15 июня на Тульскую область унес жизни трех человек, еще трое до сих пор находятся в больницах (подробнее)

Последствия атаки БПЛА в Туле: пострадала известный аэродизайнер и ее маленькая дочь. Объявлен сбор средств

По последним данным, угроза жизни женщины и ребенка миновала, но впереди - несколько операций и долгое восстановление (подробнее)

Стало известно состояние пострадавших при ночной атаке БПЛА на Тулу

Заместитель председателя Правительства Тульской области Дмитрий Марков рассказал о тяжести ранений (подробнее)

Ранен годовалый ребенок, трое погибли: жилые дома Тулы подверглась массированной атаке БПЛА 15 июня

В Туле после атаки БПЛА в ночь на 15 июня погибли три человека, ранен годовалый ребенок (подробнее)