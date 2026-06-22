Пострадавшей от налета БПЛА полуторагодовалой тулячке успешно провели операцию

Пострадавшей от налета БПЛА полуторагодовалой Алене Ануфриевой успешно провели операцию. Фото: страница героя публикации в соцсети.

В Российской детской клинической больнице в Москве успешно прооперировали Алену Ануфриеву, пострадавшую в ходе налета украинских беспилотников на Тулу в ночь на 15 июня.

По сообщению ее отца Вячеслава Ануфриева, операция закончилась сегодня, 22 июня, в 10:40: «Хирург – молодец! Шов косметический. Булочка пока спит, но хнычет. Спасибо, Господи!»

Между тем, состояние ее мамы Ольги остается по-прежнему стабильно тяжелым, без динамики. Дыхание - на ИВЛ. Сознание - медикаментозная седация. Высокий пульс - 124 удара в минуту.

Напомним, семья Ануфриевых пострадала от налета украинских БПЛА на прошлой неделе. Дом в поселке Ямны сгорел дотла. Под удар попали женщина – известный тульский аэродизайнер Ольга и ее полуторагодовалая дочь. Женщина уже перенесла несколько сложных операций в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Теперь решающую операцию на ноге по извлечению поражающего элемента дрона провели и девочке.

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