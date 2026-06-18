Атака БПЛА на Тульскую область с погибшими и пострадавшими: «Комсомолка» восстановила хронику событий

«Комсомольская правда» в Туле восстановила максимально подробную хронологию событий атаки БПЛА на Тульскую область. Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь на понедельник Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников украинской армии. О масштабе можно судить по трагическим последствиям - три человека погибли, еще трое, среди которых полуторогодовалый ребенок, получили травмы и ранения. Дроны попали в частные дома сразу в нескольких поселках Новой Тулы: Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.

«Комсомолка» в Туле восстановила максимально подробную хронологию событий, начиная с момента трагедии и до сегодняшнего дня.

В правительстве региона прошло заседание оперативного штаба. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Ночь на 15 июня

В 00:22 на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. В 02:02 – объявлена ракетная опасность, которая была снята спустя 40 минут. Опасность беспилотников, по информации ситуационного центра, сохранялась до 14:23.

Согласно информации из официальных источников, за указанный промежуток времени было сбито 16 БПЛА. Были повреждены жилые дома в городской черте, наибольший материальный ущерб причинен семье известного тульского аэродизайнера Ольги Ануфриевой. Дом ее семьи оказался разрушен полностью.

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, около часа ночи заработало ПВО, цели сбивались. В поселках Новой Тулы сразу пропало электричество. В Маслово оперативно прибыли пожарные, «скорые».

В начале второго часа ночи беспилотник попал в детскую комнату частного дома семьи Ануфриевых в поселке Ямны. На втором этаже спали мама Ольга и ее полуторагодовалая дочка Алена.

Взрывной волной малышку выбросило наружу и засыпало обломками. Соседи первыми пришли на помощь после взрыва: услышав плач, они быстро откопали девочку. Ольгу доставали из горящего дома. Дрон был начинен поражающими элементами: в женщину влетели раскаленные шарики, на нее обрушилась стена.

Медики прибыли на место через 15 минут после вызова оперативными службами.

Специалисты администрации города Тулы еще ночью оперативно приступили к работам по обследованию территорий населенных пунктов, которые подверглись атаке БПЛА.

Глава администрации города Тулы проконтролировал организацию работы на местах устранения последствий атаки БПЛА. Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

15 июня

03:43 Первая информация о трагедии появилась на канале губернатора Тульской области в MAX. Дмитрий Миляев выразил искренние соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

10:39 в правительстве региона прошло заседание оперативного штаба. Были заслушаны доклады о ходе устранения последствий атаки украинских беспилотников и об оказании медицинской помощи пострадавшим.

15:31 глава администрации города Тулы проконтролировал организацию работы на местах устранения последствий атаки БПЛА в Привокзальном округе. Был проведен подворовый обход для фиксации повреждений, оценки ущерба и определения объема необходимой помощи пострадавшим.

Жителям пострадавших домов предложено размещение в пункте временного размещения, который оперативно развернут администрацией города. Для доставки жителей в ПВР выделен автобус, обеспечено горячее питание. Семье Ануфриевых в качестве временного жилья администрация МО «Федоровское» сняла комнату в одной из гостиниц Тулы.

Около 16:00 председатель правительства Дмитрий Марков в своем видеообращении объявил о состоянии пострадавших: один мужчина находится в средней степени тяжести в Ваныкинской больнице, женщина – в реанимации Ваныкинской больницы в тяжелом состоянии, девочка – первично прооперирована и решается вопрос о ее переводе в Российскую детскую клиническую больницу.

18:39 уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Поздно вечером, когда общественности стала известна личность пострадавшей женщины, в социальных сетях друзья и родственники объявили сбор средств, а также одежды, обуви для мальчиков и пострадавшей полуторогодовалой девочки, так как дом семьи Ануфриевых сгорел дотла вместе со всеми личными вещами.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления. Фото: личная страница Натальи Зыковой в социальной сети.

17 июня

11.51 Появилась официальная информация о том, что мать и дочь Ануфриевы, пострадавшие при атаке БПЛА в Туле, переведены на лечение в Москву. Ольгу перевели в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также губернатор в своем канале сообщил, что женщина начала реагировать на лечение и общаться с медиками, однако ее состояние по-прежнему остается тяжелым.

Ее дочка, также пострадавшая в результате страшного инцидента, продолжает лечение в Москве в Российской детской клинической больнице. Девочке успешно провели операцию по извлечению осколка, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

15:14 На сайте правительства ТО, а также в официальном канале губернатора появилась информация, что Дмитрий Миляев встретился с Вячеславом Ануфриевым, главой многодетной семьи.

В ходе встречи обсудили состояние здоровья пострадавших. Губернатор подчеркнул, что главе семьи будут компенсированы все расходы на дорогу и проживание в Москве для ухода за женой и дочерью. Он также предложил направить сыновей Ануфриевых в детские оздоровительные лагеря в ближайшие смены. Мужчина поддержал это предложение.

Также семье обещана организация юридического сопровождения для погашения ипотеки. Ануфриевы получат компенсационные выплаты в связи с утратой имущества и ранениями.

В связи с тем, что дом пострадавшей семьи не подлежит ремонту и восстановлению, Дмитрий Миляев отметил, что в течение трех-четырех месяцев будет возведен новый дом, который будет полностью отремонтирован, меблирован и передан в собственность. Регион также окажет содействие в предоставлении и оплате гостиницы или наемного жилья для семьи на период строительства нового дома.

Председатель правительства Дмитрий Марков в своем видеообращении объявил о состоянии пострадавших. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

18 июня

В 14:00 Вячеслав Ануфриев по телефону кратко рассказал корреспонденту «Комсомолки» в Туле о ситуации с упругой и дочкой на данный момент:

- Нахожусь в больнице Склифосовского, на приеме у лечащего врача Оли. Накануне ей сделали операцию по реконструкции ноги (был открытый перелом), после этого была проведена операция на позвоночнике, сломанный позвонок оказывал давление на сосуд снабжения кровью нижних конечностей. По данным на ранее утро, ее состояние оценивается по-прежнему как крайне тяжелое. Дыхание на ИВЛ. Сознание - медикаментозная седация. Что касается дочки, то решающую операцию пока не делают по причине того, что она будет сложная (шарик лежит прям в самом пучке различных сосудов и нервов), будут делать разрез 5-7 см, и продвигаться через все эти препятствия к осколку. Для этого собирается команда не просто хирургов, но и сосудистых врачей-хирургов, чтобы быть готовым к любым форс-мажорам. Сложности придает и тот фактор, что на бедро не накладывается жгут и будет тампонаж, соответственно подготавливается нужная плазма крови для вливания на случай большого кровотечения. Ориентировочно, операция назначена на понедельник 22 июня.