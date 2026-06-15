Стало известно состояние пострадавших при ночной атаке БПЛА на Тулу. Фото: Алексей ФОКИН.

Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Туле, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Тульской области Дмитрий Марков в видеообращении.

Также среди раненых числятся мужчина и ребенок в возрасте до двух лет, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Лечение всех раненых консультируется с ведущими специалистами федеральных клиник.

На данный момент в регионе объявлен отбой атаки БПЛА.

Напомним, что в ночь на 15 июня 2026 года жилые кварталы Тулы подверглись массированному обстрелу украинскими дронами. Снаряды попали в частные домовладения и коммерческие объекты сразу в нескольких населенных пунктах, включая поселки Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. В результате атаки дронов погибли три человека.