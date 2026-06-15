В Туле устраняют последствия атаки БПЛА 15 июня. Фото: Алексей ФОКИН.

Жилые дома в Туле подверглись массированной атаке БПЛА со стороны ВСУ. Дроны попали в частные дома сразу в нескольких поселках города и коммерческую недвижимость. В результате атаки БПЛА на Тулу погибли три человека. Еще несколько получили ранения, среди пострадавших годовалый ребенок. Рассказываем все, что известно про атаку БПЛА на Тулу 15 июня 2026 года.

Атака БПЛА на Тулу 15 июня 2026: что известно, подробности

Тульская область подверглась атаке, которая продолжалась почти двое суток. Еще в ночь на 14 июня стало известно о повреждениях на заводе в результата налета дронов. Днем постоянно объявлялся режим опасности. А в ночь на 15 июня 2026 года стало известно о том, что в темное время суток БПЛА атаковали сразу несколько жилых районов Тулы.

В первом часу ночи на территории региона объявили опасность атаки БПЛА, а в третьем часу ночи уже ввели режим ракетной опасности. Его отменили примерно через полчаса.

Позже стало известно, что Тула подверглась массированной атаке. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дроны летали над поселками Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.

Ночью жители слышали звуки сирены, и как работает ПВО.

Последствия атаки БПЛА на Тулу 15 июня 2026

Последствия атаки БПЛА на Тулу 15 июня 2026 года оказались серьезными. По данным губернатора, в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский пострадали несколько частных жилых домов и коммерческих объектов.

По предварительным данным, в результате такой массированной атаки три человека погибли. Еще трое получили травмы, среди пострадавших годовалый ребенок. Люди ночью спали, многие вернулись в город с выходных, готовились к новой рабочей неделе.

- Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления! – написал в официальном канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

На месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации.

В самом правительстве развернута работа оперативный штаб.

За день до атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Там тоже устраняют последствия атаки.

В правительстве региона развернута работа оперативного штаба.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Тулу 15 июня 2026

При атаке БПЛА на Тулу 15 июня погибли три человека, сообщил Дмитрий Миляев. Еще трое, в том числе маленький ребенок получили травмы. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. О их состоянии пока неизвестно.

Реакция властей на атаку БПЛА на Тулу 15 июня 2026

По словам губернатора Дмитрия Миляева, в Тульской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Он призвал жителей быть осторожнее и напомнил, что действует запрет на публикацию фото и видео с мест атаки беспилотников. В случае обнаружения обломков дронов необходимо обращаться по номеру 112.

Еще днем Дмитрий Миляев опубликовал видеоинструкцию для жителей, как вести себя при атаке БПЛА

- Важно сохранять самообладание и действовать исходя из ситуации, - добавил глава региона.