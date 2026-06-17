Последствия атаки БПЛА в Туле: пострадала известный аэродизайнер и ее маленькая дочь. Объявлен сбор средств

Семья Ануфриевых, пострадавшая от атаки БПЛА. Фото: страница в соцсетях героя публикации.

В ночь на 15 июня Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Дроны попали в частные дома сразу в нескольких пригородных поселках Тулы - Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. В результате атаки три человека погибли, еще трое получили травмы.

Среди пострадавших - известная тульская аэродизайнер Ольга Ануфриева и ее полуторагодовалая дочь. Мама и девочка получили серьезные ранения. Друзья и родственники в соцсетях объявили сбор средств на помощь семье.

Как все было

Все случилось в начале второго часа ночи 15 июня. Беспилотник попал в детскую комнату частного дома семьи Ануфриевых в поселке Ямны. Этот дом Вячеслав и Ольга построили своими руками 13 лет назад.

По счастливой случайности комната в ту ночь пустовала: глава семейства Вячеслав с двумя сыновьями был в отъезде у бабушки. На втором этаже спали его жена Ольга и годовалая дочка Алена.

Взрывной волной малышку выбросило наружу и засыпало обломками. Соседи первыми пришли на помощь: услышав плач, они быстро откопали девочку. Ольгу доставали из горящего дома - спасти строение не удалось, оно сгорело полностью. Дрон был начинен поражающими элементами: в Ольгу влетели раскаленные шарики, на нее обрушилась стена.

Дружная многодетная семья

У Ануфриевых - трое детей. Младшая Аленка родилась совсем недавно, ей всего полтора года. Старшие сыновья, Даниил и Владимир, игроки юношеских команд в системе хоккейного клуба «АКМ». Оба пошли в отца: Вячеслав тоже спортсмен, игрок, а в прошлом арбитр Ассоциации мини-футбола Тульской области. Спорт в этой семье - не просто увлечение, а образ жизни.

Сама Ольга – работает в известной в Туле студии аэродизайна. С 2013 года она и ее команда дарят праздники: оформляют выпускные, дни рождения, юбилеи, свадьбы, выписки из роддома. Тысячи туляков знают ее работу, а многие - лично. Ольга вместе с напарницей не просто создает красоту - она создает воспоминания, которые остаются с людьми на всю жизнь.

Теперь, когда ее семья оказалась в беде, никто из жителей Тулы не остался равнодушным. Трагедия объединила людей - спортивная общественность региона, коллеги по эвент-индустрии, одноклассники, соседи и друзья сплотились в желании помочь. В Туле, где Ольгу знает практически каждый второй, чужих семей не бывает.

Состояние мамы и дочки

Помощь Ануфриевым нужна. Средства понадобятся не только на строительство нового дома - при пожаре сгорело абсолютно все имущество - но и на реабилитацию Ольги и Алены.

По последним данным, мама и дочка находятся в лечебных учреждениях. Женщина уже пришла в себя, но пока еще в реанимации Ваныкинской больницы в стабильно тяжелом состоянии. Ольгу прооперировали, извлекли из живота осколок. Однако требуется дополнительное вмешательство: у нее переломано несколько позвонков, есть ожоги и черепно-мозговая травма.

Девочку прооперировали в Туле 15 июня, извлекли осколки, а затем доставили в Москву, где ее ждет еще одна операция - один из осколков остался в бедре, чудом не задев артерию и сосуды, застряв в мышце между ними. Сейчас Алене проводят обследования, после которых будет проведено хирургическое лечение.

В качестве временного жилья администрация МО «Федоровское» сняла для семьи комнату в одной из гостиниц Тулы.

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