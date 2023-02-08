Комплекс «Струна» приступил к обследованию обрушившегося дома в Ефремове

скриншот из видео Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию завалов на месте взрыва газа в Ефремове в Тульской области. На данный момент привлечено порядка 260 человек и 54 единиц техники. Всего разобрано 78 кубометров из 80. ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Химиков 7 февраля 2023 года, погибли восемь человек, трое пострадали.

Сейчас комплекс «Струна» проводит экспертизу здания для оперативной оценки его технического состояния. По результатам обследования станет ясно останется ли дом жилым. Могли возникнуть повреждения несущих конструкций. Они могут привести к внезапному обрушению. Такие дома являются угрозой для людей, которые находятся внутри.

Напомним, в общей сложности, по данным на 13:30 по московскому времени, погибли восемь человек. В пострадавшем от взрыва доме были зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. В первом подъезде, в котором непосредственно произошел взрыв проживал 51 человек, среди которых 9 детей.

Видео с проведения экспертизы:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ефремове Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Данные о пострадавших уточняются (подробности).

В квартире сильно пахло газом: озвучена причина взрыва в Ефремове в Тульской области

В прокуратуре назвали газ причиной взрыва дома в Ефремове в Тульской области 7 февраля (подробности).

Людей все ещё ищут под завалами: опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове

Опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове 7 февраля 2023 год (подробности).

Очевидец трагедии в Ефремове: «Под завалами погибла семья, которую я хорошо знал»

Жителям обрушившегося дома предоставили временное жилье (подробности).