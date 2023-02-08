Очевидец трагедии в Ефремове: «Под завалами погибла семья, которую я хорошо знал»
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Взрыв газа в Ефремове произошел днем 7 февраля. Обрушился подъезд пятиэтажного дома на улице Химиков, 2. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. На данный момент известно о 5 погибших и 3 пострадавших.
С Генадием Александровичем нам удалось побеседовать уже после случившегося в центре временного размещения, куда его доставили едва оправившегося от шока.
Мужчина – жилец 4-ого подъезда.
«Во время взрыва смотрел телевизор и услышал громкий хлопок. Машинально надел куртку и выбежал на улицу, а там – уже столб пыли, шум и крики. Увидел, как местные ребята начали растаскивать этот завал» - рассказал Генадий.
По словам мужчины, среди погибших была семья, которую он хорошо знал. Муж работал мастером проммонтажа, а жена – продавщицей в продуктовом магазине.
Также информации о том, сколько времени они проведут в центре размещения – нет.
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