Людей все ещё ищут под завалами: опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове Фото: Игорь КОПЫТОВ

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме произошел вечером 7 февраля 2023 года в городе Ефремов Тульской области. По последней информации МЧС РФ, в результате происшествия как минимум пять человек лишились жизни, еще трое пострадали. Работа на месте ЧП продолжается. "Комсомолка" публикует список погибших при взрыве в пятиэтажном доме в Ефремове.

В списке пострадавших при взрыве дома в Ефремове взрослые и дети

Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС в составе 344 спасателей и 95 единиц техники удалось спасти несколько человек из-под завалов обрушившегося в результате мощного взрыва подъезда жилого дома. Среди них были и маленькие дети. К сожалению, помочь избежать последствий взрыва в Ефремове удалось не всем.

На данный момент по социальным сетям расходится информация о пяти погибших:

- Любовь Кузькина, 1961 года рождения;

- двое мужчин, личность которых устанавливается;

- двое неизвестных находятся под завалами.

Также есть сведения о трех пострадавших, которые госпитализированы в Ефремовскую больницу. Это мужчины в возрасте 26 и 34 лет, а также 2-летний мальчик. С малышом провел консультацию центр медицины катастроф. Жизни пострадавшим ничего не угрожает.

Людей все ещё ищут под завалами: опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове Фото: Игорь КОПЫТОВ

Причиной взрыва в Ефремове называют газ

Было установлено, что обрушение одного подъезда дома на улице Химиков произошло из-за хлопка газовоздушной смеси.

На месте происшествия работают следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления. Их координирует лично глава СУ СК России по региону Владимир Усов. На данный момент возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также в Ефремов прибыл Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона заслушал информацию членов штаба по ликвидации происшествия, а также пообщался с жителями города.

Добавим, что в сети много кадров с места трагедии. Так, видео последствий взрыва в Ефремове Тульской области показала местная прокуратура.

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