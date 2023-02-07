Причиной разрушения дома в Ефремове стал взрыв газа Фото: из соцсетей

Правоохранители назвали причину взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове в Тульской области 7 февраля 2023 года. В результате трагедии погибли как минимум 4 человека, еще 5 спасены. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. К страшному взрыву, как и предполагали очевидцы, привела неисправность газового оборудования.

Дом взорвался из-за газа - причину взрыва в Ефремове назвали следователи

- Следователи установили, что обрушение одного подъезда дома на улице Химиков произошло из-за хлопка газовоздушной смеси, - раскрывают причину взрыва в Ефремове в СУ СК России по Тульской области.

В данный момент прокурор региона координирует работу оперативных спасательных служб. В надзорном ведомстве тоже подтверждают, что причина разрушений - взрыв газа в одной из квартир.

- Говорят, что незадолго до случившегося одна из местных жительниц, пенсионерка, жаловалась своим родственникам по телефону, что в квартире пахнет газом. Возможно, именно там и рвануло, - поделился с "Комсомолкой" один из местных жителей.

Жильцы дома были эвакуированы в организованный пункт быстрого размещения. Службы экстренного реагирования и спецтехника привлечены к ликвидации последствий.

Следователи добавляют, что после ЧП возбуждено уголовное дело - по части 3 статьи 238 УК РПФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемых пока нет, но, вероятно, вопросы возникнут к компаниям, обслуживающим дом. Работу следователей на месте координирует лично руководитель областного Следственного управления Владимир Усов.

- Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, добавляют в СК.

Напомним, из-за взрыва газа в городе Ефремове Тульской области 7 февраля 2023 года обрушилась часть подъезд пятиэтажного жилого дома. Разрушены перекрытия на нескольких этажах в квартирах. На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются ещё двое. К сожалению, 4 человека погибли.

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