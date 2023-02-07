Губернатор Алексей Дюмин с места трагедии в Ефремове: "По предварительной оценке взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома"

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Алексей Дюмин прибыл в Ефремов, где сегодня, 7 февраля, из-за взрыва газа обрушился пятиэтажный жилой дом. Губернатор Тульской области заслушал информацию членов штаба по ликвидации происшествия, а также пообщался с жителями города.

«Спасательные работы продолжаются, сил и средств достаточно, людям оказывается вся необходимая помощь», - заявил глава региона.

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