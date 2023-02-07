Прокуратура Тульской области проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после взрыва газа в Ефремове
Фото: материалы пресс-служб
Сегодня после обеда на улице Химиков в Ефремове обрушился первый подъезд пятиэтажного пятиподъездного панельного жилого дома № 2.
По предварительной информации, причина — взрыв бытового газа.
Есть пострадавшие.
К ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника.
Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
По поручению прокурора организовано проведение проверки по данном факту.