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Происшествия7 февраля 2023 14:51

Прокуратура Тульской области проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после взрыва газа в Ефремове

Сейчас прокурор области на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура Тульской области проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после взрыва газа в Ефремове

Прокуратура Тульской области проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после взрыва газа в Ефремове

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня после обеда на улице Химиков в Ефремове обрушился первый подъезд пятиэтажного пятиподъездного панельного жилого дома № 2.

По предварительной информации, причина — взрыв бытового газа.

Есть пострадавшие.

К ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника.

Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

По поручению прокурора организовано проведение проверки по данном факту.

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