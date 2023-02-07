Четверо погибших, несколько человек под завалами: спасатели МЧС работают на месте ЧП в Ефремове

Четверо погибших, несколько человек под завалами: предварительная информация с места взрыва в Ефремове Фото: соцсети

Информация взрыве бытового газа в жилом доме на улице Химиков в Ефремове поступила в экстренные службы в 16:46.

По прибытии установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого газифицированного дома.

Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ. Привлечено 12 единиц техники 42 человека. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России.

На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются ещё двое. К сожалению, 4 человека погибли.