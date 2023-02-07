Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал в Ефремов на место взрыва газа в жилом доме Фото: соцсети

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, Алексей Дюмин выехал в Ефремов для контроля ликвидации последствий взрыва в жилом доме.

На данный момент месте происшествия работают следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления. Их координирует лично глава СУ СК Росии по региону Владимир Усов.

Жителям дома, в котором произошёл взрыв, будет оказана помощь во временном размещении.

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