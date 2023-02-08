Число погибших при взрыве газа в доме в Ефремове Тульской области выросло до восьми человек
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Спасатели продолжают разбирать место разрушения в жилом доме по улице Химиков в Ефремове. На заваленных обломками нижних этажах обнаружены тела еще двоих погибших.
Повреждения значительны, однако, известно, что одна из извлеченных — до этого числившаяся в списке пропавших 24-летняя девушка.
В общей сложности, по данным на 13:30 по московскому времени, погибли восемь человек.
Ранее сообщалось о шести погибших.
В пострадавшем от взрыва доме были зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. В первом подъезде, в котором непосредственно произошел взрыв проживал 51 человек, среди которых 9 детей.
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