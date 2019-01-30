Расследование дела о травмировании мальчика на сломаной карусели в Узловой продолжается

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-30T11:37:44+03:00

Об этом сообщил руководитель регионального СУ СКР Александр Стариков

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Напомним, 1 сентября 2018 года, на детской площадке в поселке Партизан Узловского района Тульской области восьмилетний школьник получил серьезную травму. Ребенок повредил пальцы рук, когда катался на неисправной карусели.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело.

Инцидент попал под статью УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- В Узловой качели были установлены предпринимателем. У мальчика, который получил на них травму, были диагностированы повреждения мягких тканей. Вред причинен, но инвалидности нет. Расследование ситуации продолжается, - рассказал Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков.

Также начальник регионального следкома отметил, что такие объекты - установленные предпринимателями - находятся во многих дворах региона, на это стоит обратить внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU