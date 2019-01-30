Расследование дела о травмировании мальчика на сломаной карусели в Узловой продолжается
Напомним, 1 сентября 2018 года, на детской площадке в поселке Партизан Узловского района Тульской области восьмилетний школьник получил серьезную травму. Ребенок повредил пальцы рук, когда катался на неисправной карусели.
В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело.
Инцидент попал под статью УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
- В Узловой качели были установлены предпринимателем. У мальчика, который получил на них травму, были диагностированы повреждения мягких тканей. Вред причинен, но инвалидности нет. Расследование ситуации продолжается, - рассказал Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков.
Также начальник регионального следкома отметил, что такие объекты - установленные предпринимателями - находятся во многих дворах региона, на это стоит обратить внимание.
ИСТОЧНИК KP.RU