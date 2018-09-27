2018-09-27T09:15:13+03:00
Происшествия

После ЧП с восьмилетним мальчиком в Узловой проверки детских площадок начались в Туле

По всем обследованным объектам проводятся работы по удалению старых элементов, восстановлению или замене
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Трагедии в Узловском районе можно было бы избежать, если бы было исправно игровое оборудование на детской площадке.Трагедии в Узловском районе можно было бы избежать, если бы было исправно игровое оборудование на детской площадке.
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После ЧП с восьмилетним мальчиком в поселке Партизан Узловоского района проверки детских площадок начались и в Туле. Напомним, школьник получил травму на неисправных каруселях. В результате ему частично ампутировали фаланги пальцев.

26 сентября глава администрации Тулы Евгений Авилов провел совещание по обследованию детского игрового оборудования. С отчетами об обследовании выступили начальники главных управлений по территориальным округам.

На территории Пролетарского округа обследовали 92 детских площадки. Все, кроме одной, находятся в исправном и нормативном состоянии. По одной площадке будут проведены ремонтные работы.

В Советском округе проверели 63 двора с элементами детского и спортивного оборудования. По результатам обследования выдано 8 уведомлений для приведения их в нормативное состояние. В этом году в округе полностью заменили игровые комплексы и спортивное оборудование в скверах «Л.Толстого» и «Славянский бульвар».

Сейчас ремонтируют детскую площадку на ул. Болдина, д.110б («Маленькая страна») и сетчатое ограждение на спортивной площадке в сквере «Тулякам, погибшим в локальных и военных конфликтах».

В Зареченском округе обследовано 111 детских площадок. 70 из них находятся в Туле, 41 – в Ленинских поселениях. Нарушения состояния игрового оборудования выявлены на 61 объекте. По выявленным фактам будут проведены работы по приведению оборудования в нормативное состояние.

В Центральном округе проверили детское игровое оборудование по 194 адресам. Детские площадки находятся на территории многоквартирных домов и на неразграниченных земельных участках.

Дефекты нашли в 35 дворах, а также по 7 адресам на неразграниченных земельных участках. Главное управление выдало 35 предписаний обслуживающим организациям для устранения выявленных нарушений. По 22 адресам проведены ремонтные работы.

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