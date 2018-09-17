Восьмилетнему ребенку отрезало пальцы старой каруселью на детской площадке в Узловой
1 сентября 2018 года на детской площадке в поселке Партизан Узловского района Тульской области восьмилетний мальчик Абдулла Н. получил серьезную травму. Ребенку частично отрезало пальцы рук, когда он катался на неисправной карусели.
Фото: соцсети
- Мой сын ушел гулять вместе со своими друзьями, а через полчаса его уже принесли домой на руках. Ребенок истекал кровью. Сразу же вызвали "Скорую" и медики оказали сыну помощь, - рассказала Нурьян Н. - мама восьмилетнего пострадавшего.
После случившегося жительница поселка Партизан пошла в прокуратуру, но результата не получила. Тогда на помощь пришли активисты поселка и решили действовать.
- Я борюсь за безопасность детей на детских площадках в нашем городе уже не первый год, - рассказывает Ирина Федосеева. - Мы с группой единомышленников узнали о случичшемся с мальчиком 12 сентября и сразу поехали к маме. Купили фрукты, конфет, чтобы настроение мальчишке поднять. Но он молодец, не унывает, улыбчивый такой.
Справка, выданная ребенку медиками
С просьбой обновить детскую площадку активные жители поселка не раз обращались в администрацию населенного пункта, но жалобы были проигнорированы.
Но стоило произойти несчастью, как через два дня, старая карусель была демонтирована. Жители уверены, это было сделано, чтобы скрыть следы и "замять" ситуацию.
Сломанная качель
Сейчас мама ребенка и неравнодушные жители поселка хотят наказать виноватых и намерены добиться этого через полицию и прокуратуру.
- Практически все площадки района небезопасны из-за своего ветхого состояния, и на месте пострадавшего мальчика может оказаться любой ребенок, - отмечает Ирина.
Свои словам жительница Тульской области подтверждает фотографиями:
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети