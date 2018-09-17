Восьмилетнему ребенку отрезало пальцы старой каруселью на детской площадке в Узловой

СЕГОДНЯ 15:57 2018-09-17T17:02:18+03:00

Мальчик ушел гулять вместе со своими друзьями, а через полчаса его уже принесли домой на руках

По словам местных, опасные качели уже демонтировали, чтобы "замять" ситуацию [фото, видео]

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1 сентября 2018 года на детской площадке в поселке Партизан Узловского района Тульской области восьмилетний мальчик Абдулла Н. получил серьезную травму. Ребенку частично отрезало пальцы рук, когда он катался на неисправной карусели.

Фото: соцсети

- Мой сын ушел гулять вместе со своими друзьями, а через полчаса его уже принесли домой на руках. Ребенок истекал кровью. Сразу же вызвали "Скорую" и медики оказали сыну помощь, - рассказала Нурьян Н. - мама восьмилетнего пострадавшего.

После случившегося жительница поселка Партизан пошла в прокуратуру, но результата не получила. Тогда на помощь пришли активисты поселка и решили действовать.

- Я борюсь за безопасность детей на детских площадках в нашем городе уже не первый год, - рассказывает Ирина Федосеева. - Мы с группой единомышленников узнали о случичшемся с мальчиком 12 сентября и сразу поехали к маме. Купили фрукты, конфет, чтобы настроение мальчишке поднять. Но он молодец, не унывает, улыбчивый такой.

Справка, выданная ребенку медиками

С просьбой обновить детскую площадку активные жители поселка не раз обращались в администрацию населенного пункта, но жалобы были проигнорированы.

Но стоило произойти несчастью, как через два дня, старая карусель была демонтирована. Жители уверены, это было сделано, чтобы скрыть следы и "замять" ситуацию.

Сломанная качель

Сейчас мама ребенка и неравнодушные жители поселка хотят наказать виноватых и намерены добиться этого через полицию и прокуратуру.

- Практически все площадки района небезопасны из-за своего ветхого состояния, и на месте пострадавшего мальчика может оказаться любой ребенок, - отмечает Ирина.

Свои словам жительница Тульской области подтверждает фотографиями:

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети