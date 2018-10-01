Следователи подтвердили возбуждение уголовного дела по факту травмирования мальчика на площадке Узловой

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-01T12:08:25+03:00

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В СУ СКР по Тульской области, наконец, подтвердили, что по делу мальчика, который частично остался без пальцев на злополучной карусели в поселке Партизан Узловского района, возбудили уголовное дело.

Инцидент попал под статью УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следователи выяснили, металлическая конструкция в виде карусели на площадке в поселке Партизан с 2010 года по 3 сентября 2018 года.

Несправный поворотный механизм карусели находился в открытом доступе для детей и создавал реальную угрозу безопасности, считают следователи.

- Мальчик получил травму в промежутке с 14 до 15 часов 1 сентября. Он сел на одно из сидений карусели, спустя некоторое время он начал вставать, при этом поместил пальцы правой кисти в поворотный механизм карусели. Конструкция покосилась и зажала ему пальцы правой кисти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Отметим, что школьнику поставили диагноз: травматическая ампутация ногтевых фаланг 2-3-4 пальцев правой кисти. Судмедэксперт квалицицировал травм вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего в Узловском районе Тульской области.