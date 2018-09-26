Мама восьмилетнего мальчика, которому отрезало пальцы в Узловой, намерена добиваться правосудия

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-26T15:35:53+03:00

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Мама восьмилетнего мальчика Нурьян Хайбулаева, который 1 сентября получил травму на неисправных каруселях в поселке Партизан Узловского района, намерена добиваться правосудия. Женщина составила обращение президенту. Мать пятерых детей просит не допустить безнаказанности виновных лиц в ЧП, произошедшем с ее сыном.

Свои опасениями она поделилась после того, как выяснилось, что у злополучной площадки отсутствует собственник. В реестре муниципального имущества Шахтерского элементы детского оборудования не значатся.

- Жители бесконечное множество раз жаловались на неисправность оборудования с просьбой принять меры, но качели оказались в итоге ничьи, и ответственность за трагический случай нести некому, - заявляет мама восьмилетнего мальчика Нурьян Хайбулаева.

Напомним, мальчик чуть не лишился трех пальцев правой руки. Школьник перенес две операции (ему частично ампутировали фаланги пальцев). Еще предстоит операция и реабилитация. По словам Нурьян, мальчик почти месяц терпит дикие боли.