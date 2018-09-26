2018-09-26T15:35:53+03:00
Происшествия

Мама восьмилетнего мальчика, которому отрезало пальцы в Узловой, намерена добиваться правосудия

Женщина просит не допустить безнаказанности виновных лиц
Поделиться:
Мальчик почти месяц терпит дикие боли.Мальчик почти месяц терпит дикие боли.
Изменить размер текста:

Мама восьмилетнего мальчика Нурьян Хайбулаева, который 1 сентября получил травму на неисправных каруселях в поселке Партизан Узловского района, намерена добиваться правосудия. Женщина составила обращение президенту. Мать пятерых детей просит не допустить безнаказанности виновных лиц в ЧП, произошедшем с ее сыном.

Свои опасениями она поделилась после того, как выяснилось, что у злополучной площадки отсутствует собственник. В реестре муниципального имущества Шахтерского элементы детского оборудования не значатся.

- Жители бесконечное множество раз жаловались на неисправность оборудования с просьбой принять меры, но качели оказались в итоге ничьи, и ответственность за трагический случай нести некому, - заявляет мама восьмилетнего мальчика Нурьян Хайбулаева.

Напомним, мальчик чуть не лишился трех пальцев правой руки. Школьник перенес две операции (ему частично ампутировали фаланги пальцев). Еще предстоит операция и реабилитация. По словам Нурьян, мальчик почти месяц терпит дикие боли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мальчику отрезало пальцы качелями в Узловой: прокуратура требует снести опасные детские площадки
Местная администрация должна либо принять детские площадки в муниципальную собственность или при наличии оснований демонтировать детские площадки, которые не соответствуют ГОСТам
Новости 24
Тульский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка России
В Туле установят мемориальную доску Михаилу Ларионову
Доходы бюджета Тулы на 2018 год предлагается увеличить на 237,6 млн руб
Депутаты утвердили внесение изменений в Правила благоустройства в Туле
3 октября передвижная приемная продолжит работу в Центральном округе
На Казанской набережной в Туле пройдет спортивный фестиваль «Здоровое сердце»
Отопительный сезон в Алексине начнётся 1 октября
Алексей ДЮМИН: Мы должны делать все возможное, чтобы уберечь наших детей от первых проб наркотиков
На трассе в Тульской области фура подмяла легковушку
В Скуратовском микрорайоне Тулы планируют построить школу на 600 мест
В Туле на ул. Полюсной школьник угодил под колеса иномарки
В Туле на ул. Автомобилистов стокнулись «Ниссан» и «ВАЗ»: есть пострадавший
В 2019 году в Туле планируют отремонтировать 243 лифта в многоквартирных домах
На пересечении Фридриха и Жаворонкова отключили светофоры
Житель Тульской области проломил стену чужого сарая и обнес его
Еще на 11 социальных объектах пущено отопление
В Туле продолжается работа по обустройству и прочистке ливневок
Цыганка обнесла дом жителя Тульской области, пока тот копал картошку