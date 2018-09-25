Под Тулой у восьмилетнего ребенка, которому отрезало пальцы старой каруселью, начался абсцесс

СЕГОДНЯ 08:45 2018-09-25T09:01:43+03:00

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В громкой истории, которая произошла в Узловском районе, новый поворот. Напомним, 1 сентября восьмилетнему мальчику из поселка Партизан на детской площадке старой каруселью частично оторвало пальцы на правой руке.

Тогда в дело вмешалась местная активистка Ирина Федосеева. Она начала обращаться в различные инстанции, чтобы добиться правосудия. По ее словам, практически все детские площадки района небезопасны. И на месте пострадавшего мальчика может оказаться любой ребенок.

Мальчику предстоит долгая реабилитация.

История также получила огласку в СМИ. Прокуратура Тульской области начала проверку детских площадок на предмет безопасности. Заинтересовался ЧП и Следственный комитет России по Тульской области. По результатам доследственной проверки следователи обещали принять процессуальное решение.

А вот теперь стало известно о новых ужасающих подробностях истории. У мальчика, получившего травму, начался абсцесс. Об этом также поведала Ирина Федосеева. Активистка отметила, что школьнику предстоит серьезное лечение, а затем и пересадка кожи.