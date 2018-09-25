2018-09-25T09:01:43+03:00
Происшествия

Под Тулой у восьмилетнего ребенка, которому отрезало пальцы старой каруселью, начался абсцесс

Об этом рассказала местная активистка Ирина Федосеева
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Та самая злополучная карусель в Узловском районеТа самая злополучная карусель в Узловском районе
Изменить размер текста:

В громкой истории, которая произошла в Узловском районе, новый поворот. Напомним, 1 сентября восьмилетнему мальчику из поселка Партизан на детской площадке старой каруселью частично оторвало пальцы на правой руке.

Тогда в дело вмешалась местная активистка Ирина Федосеева. Она начала обращаться в различные инстанции, чтобы добиться правосудия. По ее словам, практически все детские площадки района небезопасны. И на месте пострадавшего мальчика может оказаться любой ребенок.

Мальчику предстоит долгая реабилитация.

Мальчику предстоит долгая реабилитация.

История также получила огласку в СМИ. Прокуратура Тульской области начала проверку детских площадок на предмет безопасности. Заинтересовался ЧП и Следственный комитет России по Тульской области. По результатам доследственной проверки следователи обещали принять процессуальное решение.

А вот теперь стало известно о новых ужасающих подробностях истории. У мальчика, получившего травму, начался абсцесс. Об этом также поведала Ирина Федосеева. Активистка отметила, что школьнику предстоит серьезное лечение, а затем и пересадка кожи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В Тольятти уже нечем дышать, дети болеют": автомобильную столицу России окутал ядовитый туман 2 степени опасности
Жители пожаловались в ВОЗ на химатаки предприятий, которые, по их мнению, начали активно отрабатывать вынужденные простои, и готовы выйти на митинг
Новости 24
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея
В Ясногорском районе сгорел дом под дачу
В Туле на 75 дворовых территориях завершены работы по благоустройству
В Туле перенесли остановку "Аэропорт"
В результате ДТП под Тулой с мотоблоком и "Грантой" погиб мужчина
Под Тулой авто насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Новомосковске друг толкнул восьмилетнего мальчика под колеса авто
В Туле начинают работу телефоны «горячих линий» по отопительному сезону
В Туле создан штаб по пуску тепла в социальные и жилые объекты
Начальник почтового отделения в Заокском районе осуждена за присвоение и мошенничество
В Тульской области мужчина убил сожителя своей дочери
В Тулу идут сильный дождь и шквалистый ветер
Движение транспорта по новому мосту через реку Красивая Меча в Ефремове открыто
Коммунальную технику в Туле начинают готовить к октябрьским заморозкам
Для увлеченных и одаренных
За неделю в Туле произошло 206 ДТП
В районах Тульской области подберут 10 квартир для медперсонала
Погода в Туле 24 сентября: облачно, дождь и сильный ветер
В тульской деревне Костомарово горящий дом тушили 12 пожарных
В Тульской области пребывает икона Божией Матери «Избавительница от бед»
В Туле на ул. Коминтерна сгорели металлические контейнеры