Игорь Черевченко покинул пост наставника тульского "Арсенала"

После пятого кряду поражения "Арсенала" стало известно о кадровых изменениях в тренерском штабе клуба. О своем уходе с поста наставника оружейников объявил Игорь Черевченко.

Напомним, 1 июля на домашнем поле "Арсенал" уступил "Ахмату" с разгромным счетом 1:3. Попытки красно-желтых переломить исход матча так и не увенчались успехом.

В послематчевом интервью клубной пресс-службе Игорь Черевченко заявил, что поражение команды не связано с отсутствием дисциплины и потерей концентрации:

- Были допущены детские ошибки. Такие же как и в матче с «Ростовом» - длинная передача, гол, длинная передача, гол.

Он также извинился перед болельщиками за последние игры и прокомментировал серию поражений:

- Что нужно сделать чтобы переломить ситуацию? Надо, чтобы каждый покопался в себе - и тренерский штаб, и футболисты. Ситуация нехорошая, но сильные люди выходят из этой ситуации.

Теперь подготовкой команды к заключительным турам Тинькофф РПЛ займется Сергей Подпалый, работавший в фарм-клубе ПФК «Арсенал» новомосковском «Химике-Арсенале», а также наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев.

Отметим, что слухи об уходе Игоря Черевченко появлялись не раз. Они также были связаны с неудачами команды. Например, в марте этого года. Тогда обсуждался возможный переход Черевченко в «Локомотив». Но информация так и не нашла подтверждения.

СПРАВКА "КП":

Игорь Черевченко родился 21 августа 1974 года в Таджикистане, футболом стал заниматься в Душанбе.

После местного «Памира» защитник отправился в московский «Локомотив». С ним он 4 раза выиграл Кубок России и стал неоднократным призером чемпионата страны.

С начала 2008 года Игорь Черевченко входил в тренерский штаб железнодорожников, а в 2015 году в качестве и.о. главного тренера привел клуб к победе в Кубке России.

В феврале 2017 года тренер возглавил калининградский клуб ФНЛ «Балтика». В сезоне-2017/18 команда заняла пятое место в первом дивизионе.

В 2018 году перешел в тульский "Арсенал".

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