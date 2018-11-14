Игорь Черевченко возглавил тульский «Арсенал»

44-летний специалист Игорь Черевченко стал главным тренером тульского «Арсенала». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Он встал на замену ушедшему в московский "Спартак" Олегу Кононову.

Игорь Черевченко родился 21 августа 1974 года в Таджикистане, футболом стат заниматься в Душанбе.

После местного «Памира» защитник отправился в московский «Локомотив». С ним он четыре раза выиграл Кубок России и стал неоднократным призером чемпионата страны.

С начала 2008 года Игорь Геннадьевич входил в тренерский штаб железнодорожников, а в 2015 году в качестве и.о. главного тренера привел клуб к победе в Кубке России.

В феврале 2017 года тренер возглавил калининградский клуб ФНЛ «Балтика». В сезоне-2017/18 команда заняла пятое место в первом дивизионе.

Готовить канониров Игорю Черевченко будут помогать старший тренер Игорь Семшов, который прибыл из новомосковского «Химика», тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Игорь Черевченко прокомментировал подписание контракта с канонирами.

- Я рад вернуться в премьер-лигу. Спасибо за оказанное доверие президенту ПФК «Арсенал» Гураму Аджоеву и генеральному директору Дмитрию Балашову. С моим помощником Игорем Семшовым сделаем все, чтобы команда двигалась в турнирной таблице все выше и выше, - отметил специалист.

Фото: ПФК "Арсенал"

Поделился мнением о назначении и президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

- Игорь Черевченко довольно долго и успешно работал в столичном «Локомотиве», после длительного перерыва привел команду к победе в Кубке России. Будучи тренером калининградской «Балтики», Черевченко спас клуб от вылета во второй дивизион, а в следующем сезоне остановился с балтийцами в шаге от зоны стыковых матчей. Уверен, что у этого специалиста есть все шансы показать достойный результат с «Арсеналом» в премьер-лиге, - поделился Гурам Захарович.

Также президент прокомментировал назначение Игоря Семшова:

- Игорь два сезона работал в «Арсенале», сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он знает все изнутри, хорошо знает футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным. Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял во втором дивизионе наш фарм-клуб из Новомосковска. «Химик» закончил первый круг на пятом месте. Уверен, опыт самостоятельной работы в «Химике» поможет Семшову в «Арсенале».