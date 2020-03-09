Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко может перейти в "Локомотив"
Руководителю команды поступило официальное предложение
Фото: Архив "КП"
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко может покинуть команду. Руководителю оружейников официально предложили стать тренером московского «Локомотива, сообщает «Центр 71».
Гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе уже провел переговоры с Черевченко.
Перейдет ли тренер в «Локомотив» - будет известно уже совсем скоро. В апреле совет директоров «Локомотива» намерен принять решение по кандидатуре главного тренера.
Напомним, накануне "Арсенал" открыл новый сезон. 7 марта туляки проиграли команде "Оренбург" со счетом 0:2.
ИСТОЧНИК KP.RU