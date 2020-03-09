2020-03-09T14:37:29+03:00
Спорт

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко может перейти в "Локомотив"

Руководителю команды поступило официальное предложение
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко может покинуть команду. Руководителю оружейников официально предложили стать тренером московского «Локомотива, сообщает «Центр 71».

Гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе уже провел переговоры с Черевченко.

Перейдет ли тренер в «Локомотив» - будет известно уже совсем скоро. В апреле совет директоров «Локомотива» намерен принять решение по кандидатуре главного тренера.

Напомним, накануне "Арсенал" открыл новый сезон. 7 марта туляки проиграли команде "Оренбург" со счетом 0:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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