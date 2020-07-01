Прибыль АНО «ПФК «Арсенал» превысила пять млн рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T16:58:54+03:00

По итогам прошлого года клуб остался в плюсе

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РФС опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов за 2019 год.

Исходя из документа следует, что общая сумма операционных доходов АНО « ПФК «Арсенал» составила 2 085 058 тысяч рублей. А чистая прибыль до налогообложения- 5 276 тысяч рублей.

Для сравнения АО «ФК «Ростов» имеет операционный доход в размере 2 028 855 тысяч рублей. Но убыток до налогообложения составляет 35 423 рублей.

Несмотря на это «Ростов» после 24 матчей занимает 4 строчку турнирной таблицы. В то время как «Арсенал» находится на 9 позиции таблицы.

Напомним, ближайший матч «Арсенала» состоится 1 июля в 17.30. Туляки встретятся на поле Центрального стадиона с грозненским «Ахматом».

Отчет

ИСТОЧНИК KP.RU