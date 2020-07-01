Тульский "Арсенал" уступил грозненскому "Ахмату"

1 июля на Центральном стадионе состоялся матч «Арсенал» - «Ахмат». После четырех поражений кряду оружейники собирались добиться победы.

На 15 минуте Харин открыл счет ударом из штрафной - 0:1. Албанец Роши пробил точно в нижний угол ворот оружейников на 22 минуте - 0:2.

Во втором тайме "Арсенал" пытался отыграться. На 88 минуте Роши сделал дубль - 0:3. Под занавес матча Луценко отквитал один мяч - 1:3. Однако это не изменило исход игры. "Арсенал" проиграл со счетом 1:3.

Команды встречаются на поле не в первый раз. Игра в Туле в прошлом сезоне завершилась волевой победой арсенальцев. В матче первого круга текущего чемпионата была зафиксирована ничья.