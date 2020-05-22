Главврач тульской больницы, в которой работает прославившаяся медсестра: Эта сотрудница - профессионал

Медсестра инфекционного госпиталя из Тулы не перестает появляться в заголовках СМИ. О ней говорят даже за рубежом. Все дело во внешнем виде девушки: под защитный костюм во время обхода пациентов она надела купальник. Полупрозрачная ткань костюма обнажила фигуру медработника. Этим воспользовались пациенты - в таком виде девушку сфотографировали, а потом выложили снимки в сеть.

Под защитный костюм во время обхода пациентов девушка надела купальник.Фото: СОЦСЕТИ

Фотографии вызвали бурю обсуждений. Одни пользователи сети ругали девушку за такой смелый наряд, другие наоборот похвалили: хорошее настроение пациентов при виде такой медсестры явно способствует выздоровлению.

Медработника поддержали и представители общественности, политики, коллеги. Свою позицию на этот счет высказала и главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.

Главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.Фото: Архив "КП"

Она отметила, что медсестра является хорошим сотрудником и профессионалом. По ее словам, за свой труд медики заслуживают благодарности, а не порицаний за внешний вид. Письменных дисциплинарных взысканий на медсестру не было обращено. Она продолжает работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились фото тульской «медсестры в купальнике» без маски и защитного костюма

Стала известна личность «Гюльчатай», покорившей всю Россию [видео] (подробности)

Губернатор Тульской области поддержал работавшую в купальнике медсестру

Сотрудница инфекционного госпиталя продолжает работать (подробности)

"Она сейчас в сильном стрессе": коллеги рассказали о тульской медсестре, надевшей купальник под защитный костюм

Пользователи соцсетей встали на защиту девушки и считают, что ее не за что наказывать (подробности)

Врачи рассказали, почему на самом деле медсестра из Тулы ходила в купальнике

Оказалось, что девушка не единственная, кто решился на такой смелый наряд (подробности)

Медсестра из Тулы порадовала пациентов купальником под прозрачным костюмом

Местный Минздрав сделал медсестре официальное замечание, а пользователи соцсетей оценили смелость девушки (подробности)

Депутат Дмитрий Новиков прокомментировал историю с тульской медсестрой в купальнике

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке сам переболел коронавирусом и на себе прочувствовал, что такое отношение врач-пациент при эпидемии (подробности)