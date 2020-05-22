Главврач тульской больницы, в которой работает прославившаяся медсестра: Эта сотрудница - профессионал
Медсестра инфекционного госпиталя из Тулы не перестает появляться в заголовках СМИ. О ней говорят даже за рубежом. Все дело во внешнем виде девушки: под защитный костюм во время обхода пациентов она надела купальник. Полупрозрачная ткань костюма обнажила фигуру медработника. Этим воспользовались пациенты - в таком виде девушку сфотографировали, а потом выложили снимки в сеть.
Под защитный костюм во время обхода пациентов девушка надела купальник.Фото: СОЦСЕТИ
Фотографии вызвали бурю обсуждений. Одни пользователи сети ругали девушку за такой смелый наряд, другие наоборот похвалили: хорошее настроение пациентов при виде такой медсестры явно способствует выздоровлению.
Медработника поддержали и представители общественности, политики, коллеги. Свою позицию на этот счет высказала и главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.
Главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.Фото: Архив "КП"
Она отметила, что медсестра является хорошим сотрудником и профессионалом. По ее словам, за свой труд медики заслуживают благодарности, а не порицаний за внешний вид. Письменных дисциплинарных взысканий на медсестру не было обращено. Она продолжает работать.
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ИСТОЧНИК KP.RU