Губернатор Тульской области поддержал работавшую в купальнике медсестру

Медсестра инфекционного госпиталя из Тулы стала знаменитой в одночасье. Это произошло после того как в сети появилось фотография девушки в полупрозрачном защитном костюме. Под ним вместо пижамы оказался купальник.

Медсестра инфекционного госпиталя из Тулы стала знаменитой в одночасье.Фото: СОЦСЕТИ

На ее защиту встали многие коллеги, представители общественности, политики и пользователи соцсетей. Сама девушка продолжает хранить молчание: такой обрушившейся славе она совсем не обрадовалась.

Среди тех, кто поддержал медсестру - глава региона Алексей Дюмин. Об этом рассказала главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева. Она отметила, что губернатор пообщался с девушкой, поддержал, поблагодарил за работу и её, и всех медиков. Встреча произошла сразу после того как фото медработника появились в сети.

Анна Савищева также отметила, что медсестра хорошая сотрудница и профессионал. А медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.

– Мы никаких дисциплинарных взысканий, во всяком случае – письменных, на нашу сотрудницу не накладывали. Девушка продолжает работать, - рассказала главный врач больницы тульским "Вестям".

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