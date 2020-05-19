Медик из Тулы прославилась своим купальником под защитным костюмом

Новость о девушке-медике, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм, из Тульской областной больницы быстро распространился и набрал популярность в интернете в местных пабликах. Фото было сделано одним из очевидцев данного происшествия.

По предварительной версии, девушка, опасаясь чрезмерной жары, которую испытывают все медработники, носящие защитные костюмы, решила пойти на обход пациентов “налегке”. Медработник сняла верхнюю одежду, надела купальник, а сверху на голое тело уже и медицинский костюм. Однако, девушка не учла, что защитный костюм не защищает ее от его же прозрачности. Тем самым, весь нижний прикид медработника смогли оценить и все пациенты. Как ходят слухи, что мужчины ничего против такого инцидента не возымели, а лишь наоборот смогли повысить себе настроение и лишь смущенно и часто бросали на девушку взгляд.

На такую новость не мог не среагировать и региональный Минздрав, который дал “Комсомолке” свой комментарий:

- По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа, сотрудники уведомлены о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду. Усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Однако, новость не вызвала большого и негодования у самих туляков, а лишь породило много шуток и улыбок в непростой эпидобстановке из-за коронавируса.