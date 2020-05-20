За тульскую медсестру в купальнике заступились политики и пользователи интернета
К медсестре инфекционного госпиталя из Тулы применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Такое наказание последовало после того, как девушка появилась перед пациентами в купальнике под защитным костюмом.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. В интервью РБК он заявил, что внешний вид медсестры может считаться нарушением этики медицинского работника, но ее действия не заслуживают серьезных санкций.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов также отреагировал на ситуацию. В интервью ФАН он заявил, что «никакие дисциплинарные методы воздействия на девушку точно накладывать нельзя».
Не остались в стороне и пользователи интернета, в том числе и иностранные. Многие читатели "Комсомолки" также отметили, что положительные эмоции способствуют выздоровлению:
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- Молодец! Позитив важен для больного не меньше, чем лекарства!
ИСТОЧНИК KP.RU