"Она сейчас в сильном стрессе": коллеги рассказали о тульской медсестре, надевшей купальник под защитный костюм

В Туле вызвала резонанс история с медсестрой инфекционного госпиталя, надевшей защитный костюм поверх купальника. В таком виде она пришла к пациентам в палату, а те не удержались от соблазна запечатлеть медика в необычном наряде. Со смартфона на смартфон, и кадр оказался в интернете, где за считанные часы обрел славу.

Сама девушка объяснила свой наряд тем, что в защитном костюме очень жарко, вот и надела под него купальник. Но не рассчитала, что костюм окажется настолько прозрачным. Пациентов медсестра не смутила, такой внешний вид у них вызвал разве что улыбку и понимание – костюмы ведь и правда непроницаемые. А вот региональный минздрав дресс-код не оценил – к сотруднице применили дисциплинарное наказание. Девушке сделали замечание, заодно побеседовали и с остальными сотрудниками госпиталя на счет внешнего вида.

- Мы сами узнали об этом случае из СМИ и лично не видели ее в купальнике, - признались в разговоре с "КП" несколько сотрудников больницы, пожелавшие не называть своих имен. - Вероятно, она так проходила совсем недолго. Сейчас она переживает стресс из-за всей этой шумихи, можно сказать, находится в состоянии шока и боится вовсе лишиться работы.

Впрочем, большинство пользователей соцсетей девушку поддерживают и пытаются всеми силами выяснить ее имя, что написать ей об этом лично. Пациенты заявили, что понимают насколько медработникам тяжело в плотных защитных костюмах.

«Руки прочь от медика! Девушка выполняет свои обязанности в экстремальной обстановке, и рискует жизнью. Ну и что такого преступного она сделала?»

«Такие люди вызывают восторг во все времена, так как бросают вызов вечности. Ну что она должна потеть под пленкой в одежде? Вы сами попробуйте походить по дому в целлофане, а она ещё и работает».

«Выздоровление у больных пойдёт явно быстрее».

Мужская половина населения фотографию и вовсе встретила с восторгом. Некоторые отметили, что с удовольствием оказались в больничной палате ради встречи с такой медсестрой. Разделили восторг по поводу внешнего вида медика и иностранцы. Пользователи развлекательной платформы Reddit назвали девушку в прозрачном костюме сексуальной.

Тем не менее, нашлись среди комментаторов в соцсетях те, кто осудил девушку за ее поступок. Правда, они все же оказались в меньшинстве.

«Это крайнее неуважение к больным. Там, в стационарах, лежат тяжелые пациенты - они не знают, как их организм выдержит этот вирус, возможен и печальный исход. Нашла время и место. Это настолько аморально и дико, ни в одной стране ни одна медсестра до такого не опустилась. Если ей так жарко в больничном обмундировании, - ну не выходи на такие смены, откажись, работай не в инфекционных больницах. Как сделал коллектив калининградских медиков - оценили свои возможности, силы - и отказались работать с "ковидом". Там (в инфекционных), в основном, добровольцы и истинные врачи от Бога».

Заступился за тульскую медсестру член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. В интервью РБК он заявил, что внешний вид медсестры может считаться нарушением этики медицинского работника, однако действия медсестры не заслуживают серьезных санкций.

Также ряд правозащитников предложили обратить внимание на причины, по которым медсестра из Тулы надела купальник под защитный костюм. В частности, почему ткань для костюма оказалась прозрачной. По их мнению, медсестре стоит отстаивать свои права в суде, поскольку ее не обеспечили средствами защиты должного качества, и добиваться отмены дисциплинарного взыскания.

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