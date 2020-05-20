"Я люблю Россию": Иностранцы пришли в восторг от тульской медсестры в купальнике
Соцсети всколыхнул снимок тульской медсестры. На обход к пациентам она пришла в защитном костюме, под который надела купальник. Ткань была просвечивающей и фигура девушки оказалась напоказ.
Снимок мгновенно завирусился и уже покоряет не только рунет. Его оценили и иностранные пользователи развлекательной платформы Reddit. Они назвали девушку в прозрачном костюме сексуальной. И даже позавидовали мужчинам, которые находились в палате.
- Я где-то читал, что тестостерон является неотъемлемой частью здоровой иммунной системы. Может быть, в этом что-то есть...
- Наконец-то пандемия, которую мы все можем пережить.
- Я бы не стал жаловаться.
- Я люблю Россию.
МЕЖДУ ТЕМ
"Она сейчас в сильном стрессе": коллеги рассказали о тульской медсестре, надевшей купальник под защитный костюм
Пользователи соцсетей встали на защиту девушки и считают, что ее не за что наказывать (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU