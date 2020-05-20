20 Май 2020 2020-05-20T20:26:11+03:00

"Я люблю Россию": Иностранцы пришли в восторг от тульской медсестры в купальнике Фото: СОЦСЕТИ

Снимок мгновенно завирусился и уже покоряет не только рунет

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Соцсети всколыхнул снимок тульской медсестры. На обход к пациентам она пришла в защитном костюме, под который надела купальник. Ткань была просвечивающей и фигура девушки оказалась напоказ.

Снимок мгновенно завирусился и уже покоряет не только рунет. Его оценили и иностранные пользователи развлекательной платформы Reddit. Они назвали девушку в прозрачном костюме сексуальной. И даже позавидовали мужчинам, которые находились в палате.

- Я где-то читал, что тестостерон является неотъемлемой частью здоровой иммунной системы. Может быть, в этом что-то есть...

- Наконец-то пандемия, которую мы все можем пережить.

- Я бы не стал жаловаться.

- Я люблю Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU