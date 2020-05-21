Врачи рассказали, почему на самом деле медсестра из Тулы ходила в купальнике

Медсестра инфекционного госпиталя из Тулы стала одним из главных ньюсмейкеров последних дней. Все дело в фотографии, которую сделал один из пациентов, пока девушка находилась в палате. На ней медработник предстала в защитном костюме поверх купальника.

Смелый наряд вызвал волну обсуждений. Одни девушку осуждали, мол, нашла, перед кем щеголять в бикини, другие наоборот поддержали – позитивные эмоции способствуют скорейшему выздоровлению.

Региональный минздрав попытался поставить точку в этом вопросе: сотрудница получила дисциплинарное взыскание. Однако сама девушка после такого замкнулась в себе - ни с кем не общается и боится выходить из дома.

На условиях анонимности ее коллега рассказала сайту kp.ru о причинах, по которым девушка надела купальник под защитный костюм. Оказалось, что они, куда серьезнее, чем погоня за хайпом, в которой обвиняли медработника недоброжелатели.

По словам врача областной клинической больницы, в таком виде ходит сейчас половина отделения. И это совсем не шутка. Она также отметила, что купальник под защитным костюм – это не способ уберечься от жары.

- Нам просто ходить больше не в чем. Пижам, которые по регламенту мы должны надевать под комбинезоны, на всех не хватает. У нас они двух видов: одноразовые и многоразовые, - заявила девушка в интервью сайту kp.ru. - Первые закончились еще 2 недели назад. Вторых, их, кстати, стирают после каждого дежурства, не хватает. Получил - повезло. Нет – тогда ходи полуголый, и жди пока какой-нибудь идиот тебя сфотографирует.

Получается, что прославившейся медсестре просто не выдали пижаму. Такое со средним медперсоналом случается часто. Дают полный комплект, как правило, только врачам.

Покупать самой одноразовые пижамы – очень затратно. Если принести хлопковую из дома, то по правилам после смены ее нужно сдать. Ее постирают вместе с остальным испачканным постельным бельем. А на следующий день еще придется потрудиться, чтобы найти пижаму.

Врач отметила, что руководство знало о проблеме с нехваткой пижам.

- Поверьте, мы не стали бы голые ходить, если бы нас обеспечили полным комплектом, - заключила она.

Остальные коллеги прославившейся тулячки также заступились за девушку. Медсестра реанимационного отделения той же больницы Оксана Дрыбо призвала пациента, сделавшего снимок, публично извиниться.

- Когда вы ложитесь в больницу персонал не фотографирует ваши коротенькие халатики и просвечивающиеся пеньюары, и штаны с оттянутыми коленками, и даже трусы и носки с дырками. Потому что медики пришли вас лечить, - обратилась через сайт kp.ru Оксана Дрыбо. - Поверьте, медикам не нравится ходить в прозрачных костюмах, но других нет.

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