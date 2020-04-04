В Туле пенсионерка, вылечившаяся от коронавируса, скончалась за день до выписки

В Туле 93-летняя местная жительница скончалась за день до выписки. Ранее ее госпитализировали с положительным результатом на коронавирус. Она прошла комплексную интенсивную терапию.

Контрольный анализ повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Однако женщина скончалась. Причиной смерти стало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Сейчас в Тульской области зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Медики лечат 15 пациентов. Состояние заболевших стабильное. Трое человек выписаны из больниц - они полностью выздоровели.

Речь о семейной паре из Тулы. Супруги обратились к врачам по возвращении из Европы. Они почувствовали себя плохо во время самоизоляции. Тулячка признавалась: температура достигала 39 градусов. Было трудно дышать.

Семью госпитализировали в инфекционное отделении городской больницы №11. Пара прошла курс лечения от пневмонии. По его завершении тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Благополучно завершилась история еще одной тульской школьницы. Девочка проходила лечение в тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина.

Заболевание у нее прошло без клинических проявлений. Ее выписали после получения второго отрицательного результата теста на коронавирус.

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