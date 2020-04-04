2020-04-04T12:39:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 4 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у двух пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 4 апреля 2020 года
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За сутки диагноз подтвердился у двух пациентов из Тульской области.За сутки диагноз подтвердился у двух пациентов из Тульской области.Фото: Алексей ФОКИН
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Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 4 апреля 2020 года увеличилось. Стало известно о 2 новых случаях заболевания. Жители региона контактировали с больными коронавирусом.

Заболевшие находятся в инфекционных боксах. Их состояние медики оценивают как стабильное.

На сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях региона. 3 человек вылечились. Еще одна пенсионерка, выздоровев, скончалась за день до выписки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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