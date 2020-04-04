Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 4 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у двух пациентов
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 4 апреля 2020 года
За сутки диагноз подтвердился у двух пациентов из Тульской области.Фото: Алексей ФОКИН
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Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 4 апреля 2020 года увеличилось. Стало известно о 2 новых случаях заболевания. Жители региона контактировали с больными коронавирусом.
Заболевшие находятся в инфекционных боксах. Их состояние медики оценивают как стабильное.
На сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях региона. 3 человек вылечились. Еще одна пенсионерка, выздоровев, скончалась за день до выписки.
ИСТОЧНИК KP.RU