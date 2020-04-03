В Тульской области из-за коронавируса продлевается режим повышенной готовности. До 12 апреля не будут работать рестораны, торговые центры, парки. Зато смогут принимать посетителей салоны красоты и парикмахерские, работающие по предварительной записи. Но при условии, что в помещении будет находиться не более 5 человек одновременно. В общепитах будет работать доставка и самовывоз.

С 4 по 19 апреля пожилые люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Исключение - обращения за экстренной помощью к медикам, походы в магазин и выгул домашних животных. Больничные на этот период будут оформлять дистанционно.

Социально незащищенным категориям граждан бесплатно предоставят продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты и медикаменты.

Также с 4 по 12 апреля для жителей области старше 65 лет и студентов будет приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов, а также скидок на проезд в пригородном и междугороднем транспорте.

При этом стоимость единого месячного льготного проездного билета в следующем месяце уменьшится пропорционально количеству дней, на которые введены ограничения.

Режим самоизоляции не будет применяться к сотрудникам и руководителям оборонных предприятий, руководителям органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства, органов местного самоуправления, работникам медицинских организаций независимо от форм собственности, работникам учреждений социальной защиты и социального обслуживания, центров занятости населения Тульской области, а также почты старше 65 лет.

Напомним, режим повышенной готовности был введен в Тульской области 16 марта.