2020-04-01T20:27:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Излечившаяся тулячка о коронавирусе: Было очень трудно дышать

Тулячка посоветовала всем соблюдать режим самоизоляции
Мария ВЛАСОВА
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Излечившаяся от коронавируса тулячка рассказала о своем состоянии во время болезни. По словам женщины, температура временами поднималась до 39 градусов, было очень трудно дышать.

- Нас сразу начали лечить. Персонал больницы был очень внимательным, врачи работали слаженно, - сообщила женщина тульским «Вестям». - Все показания снимались ежечасно.

Тулячка посоветовала всем соблюдать режим самоизоляции, чтобы не стать переносчиками болезни и не усугублять сложившуюся ситуацию.

Напомним, семейная пара из Тулы обратилась к врачам по возвращении из Европы. Они почувствовали себя плохо во время самоизоляции. Затем семью госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №11. Супруги прошли курс лечения от пневмонии. По его завершении тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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