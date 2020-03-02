2020-03-02T12:11:55+03:00
Общество

"Дважды не подтвержден": Коронавирус у работников завода в Тульской области не нашли

Мужчины еще находятся под наблюдением врачей
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Исследования дважды не подтвердили коронавирус у работников завода в Узловой.Исследования дважды не подтвердили коронавирус у работников завода в Узловой.Фото: Алексей ФОКИН
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В середине февраля в Узловой были госпитализированы два сотрудника завода в специальных защитных боксах. Они прибыли из КНР. Медики зафиксировали у двух мужчин повышение температуры. О дальнейшей их судьбе «КП-Тула» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области:

- В феврале у двух сотрудников ООО«Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», прибывших из КНР и находящихся под непрерывным медицинским наблюдением, выявлены симптомы острого респираторного заболевания. С учетом эпидемиологического анамнеза данных лиц (нахождение в КНР в 3 течение 14 дней до заболевания) они были госпитализированы в инфекционное отделение с соблюдением противоэпидемических правил, трижды лабораторно обследованы на новую коронавирусную инфекцию, результаты 2-х исследований отрицательные, при получении результатов третьего исследования пациенты будут выписаны.

В ведомстве также подчеркнули, что в регионе проводится комплекс мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Среди них - изоляция, непрерывное медицинское наблюдение в течение 14 дней после возвращения из КНР, лабораторное обследование лиц, прибывших из КНР.

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Это произойдет после проведения необходимых анализов и проверок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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