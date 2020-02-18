2020-02-18T16:59:41+03:00
Здоровье

Двух госпитализированных сотрудников завода в Тульской области направят в обсервационный пункт

Это произойдет после проведения необходимых анализов и проверок
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Фото: uzlovaya_nesluhiФото: uzlovaya_nesluhi
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Напомним, ранее стало известно о госпитализации двух сотрудников завода в Тульской области - граждан КНР. Соответствующие кадры облетели соцсети. На них рабочих везут в специальных защитных боксах. Увидев фотографии, пользователи пришли в замешательство: неужели снова подозрение на заражение коронавирусной инфекцией?

Оказалось, что причиной для госпитализации стала повышенная температура у мужчин. Двое граждан КНР 17 февраля медики отправили в инфекционное отделение Новомосковской клинической больницы.

- В ходе ежедневного осмотра медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода, - сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области. - После госпитализации повышение температуры не зафиксировано. Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей.

Представители ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» также внесли ясность в этот вопрос. Было отмечено, что всего 15 февраля для работы на заводе в индустриальном парке в Узловском районе прибыл на территорию РФ 21 гражданин КНР. По прилете в аэропорт Шереметьево всех проверили на наличие симптомов короновирусной инфекции работники Роспотребнадзора. После этого граждан КНР для 14-дневного карантина отправили в обсервационный пункт на базе пустующей гостиницы, расположенной в недалеко от завода.

- Каждый работник, прибывший из КНР, был заселен под присмотром государственных органов в отдельную комнату со всеми необходимыми бытовыми удобствами. Каждая из 21 комнат была обеспечена необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. После заселения каждая комната была закрыта снаружи. Доступ в комнаты осуществляется исключительно медицинскими работниками и персоналом в необходимой специальной одежде, осуществляющим доставку гражданам КНР 3-разового питания, - сообщил директор по правовым вопросам и внешним связям ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Иван Душкин. - Дважды в день каждого гражданина КНР осматривают медицинские работники для выявления симптомов инфекции.

Доступ для других работников завода к прибывшим гражданам КНР исключен – закрыты не только каждая из комнат, изолирован этаж, на котором они расположены, отключены лифты. Из гостиницы есть только один выход, который также находится под контролем завода. Более того, на этаже, где располагаются граждане КНР, и снаружи гостиницы имеются многочисленные камеры наблюдения.

Двое граждан КНР, которые ранее были госпитализированы в инфекционное отделение, сейчас чувствуют себя хорошо, признаки инфекции у них отсутствуют. Они будут направлены обратно в обсервационный пункт после проведения необходимых анализов и проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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