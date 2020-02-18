В Тульской области госпитализировали двух сотрудников завода из Китая. Соответствующие кадры облетели соцсети. На них рабочих вывозят в специальных защитных боксах из общежития. Очевидцы сообщают, что сотрудники приехали на смену из КНР на прошлой неделе и находились в карантине. Впрочем, говорить о том, что у сотрудников диагностировано заболевание не приходится.

- В ходе ежедневного осмотра медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода, - сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области. - После госпитализации повышение температуры не зафиксировано. Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей.