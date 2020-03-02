2020-03-02T12:13:07+03:00
Общество

Для сотрудников завода в Тульской области, прибывших из КНР, закончился срок обсервации

Карантин продолжался 14 дней
Мария ВЛАСОВА
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Для 20 сотрудников завода в Узловой, прибывших из КНР, закончился срок обсервации. Они приступили к работе на предприятии. Еще один сотрудник завода в больнице с ангиной.

Отметим, что 15 февраля для работы на заводе в индустриальном парке в Узловском районе прибыл на территорию РФ 21 гражданин КНР. Их проверили на наличие симптомов коронавирусной инфекции еще по прилете в аэропорт Шереметьево. После этого граждан КНР для 14-дневного карантина отправили в обсервационный пункт на базе пустующей гостиницы, расположенной в недалеко от завода.

Каждого работника заселили в отдельную комнату со всеми необходимыми бытовыми удобствами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Дважды в день их осматривали медицинские работники. Доступ для других работников завода к прибывшим гражданам КНР исключили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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