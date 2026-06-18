Пострадавшей при атаке БПЛА в Тульской области Многодетной семье построят новый дом

Семья Ануфриевых, пострадавшая от атаки БПЛА. Фото: страница в соцсетях героя публикации.

Дом многодетной семьи, пострадавшей 15 июня при ночной атаке беспилотников, не подлежит восстановлению. Региональные власти приняли решение построить новое жилье - работы планируют завершить в течение трех-четырех месяцев.

Супруга главы семейства и маленькая дочь находятся в московских больницах. Сыновьям предложили отдохнуть в детских оздоровительных лагерях в ближайшие смены.

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