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НовостиОбщество30 октября 2022 9:02

Коммунальные службы Тульской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В регионе уже в этот понедельник ожидаются резкое похолодание и снег, а сегодня - усиление ветра
Источник:kp.ru
Коммунальные службы Тульской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Коммунальные службы Тульской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Архив "КП"

В Тульской области в режим повышенной готовности перевели все коммунальные службы: это связано с непогодой, которая надвигается на регион.

Так, уже сегодня, со второй половины дня в Туле и области прогнозируют усиление ветра порывами до 13-18 метров в секунду, что может привести к падению деревьев, обрыву электрических линий и другим последствиям. А с понедельника в регион могут прийти похолодание и снег.

Жителей Тульской области просят соблюдать правила безопасности и быть внимательными на улице — следует обходить шаткие конструкции. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и просят быть крайне внимательными на дорогах. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров.