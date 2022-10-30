Коммунальные службы Тульской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды Фото: Архив "КП"

В Тульской области в режим повышенной готовности перевели все коммунальные службы: это связано с непогодой, которая надвигается на регион.

Так, уже сегодня, со второй половины дня в Туле и области прогнозируют усиление ветра порывами до 13-18 метров в секунду, что может привести к падению деревьев, обрыву электрических линий и другим последствиям. А с понедельника в регион могут прийти похолодание и снег.

Жителей Тульской области просят соблюдать правила безопасности и быть внимательными на улице — следует обходить шаткие конструкции. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и просят быть крайне внимательными на дорогах. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров.